Légaliser un document chez nous est souvent synonyme de parcours du combattant, semé d’embûches administratives et d’attentes interminables dans les arrondissements. Le calvaire bureaucratique est sur le point de faire place à des décisions plus citoyennes, plus rapides et plus efficaces, au grand bonheur et satisfaction des citoyens.

Exit donc ce chemin de croix fastidieux, à deux semaines de la promulgation du nouveau décret concernant la légalisation de divers documents! Ce sont en tout cas les directives à ce sujet du chef de gouvernement, Saâeddine El Othmani.

Celui-ci, en effet, vient d’adresser un courrier à tous les services administratifs concernés, les incitant à l’entrée en vigueur dudit décret. Lequel décret, effectif à partir du 2 janvier prochain, épargnera moult tracas et maux de tête aux citoyens dans l’obligation personnelle ou administrative de légaliser un quelconque document.

À partir du 2 janvier 2018, les citoyens ne seront plus obligés de régler leurs affaires administratives (concernant les copies conformes et la légalisation des signatures) uniquement auprès des collectivités territoriales. Le service sera ainsi étendu à l’ensemble des administrations. Ces dernières se préparent à ses nouveaux changements qui devraient faciliter la vie des citoyens.

L.A