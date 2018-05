Adhérez-vous à la campagne de boycott? les Marocains répondent (Sondage)

En parallèle, 79.8% ont entendu parler de l’appel au boycott à travers les réseaux sociaux, 15.1% par les amis et connaissances, 4.3% à travers la presse puis 0.8% via d’autres sources.

Ce sondage, visant à mesurer l’ampleur de cette campagne et son impact sur les consommateurs, a été mené en ligne les 28 et 29 avril auprès d’un échantillon de 1072 répondants représentatifs de toutes les tranches d’âge et de l’ensemble des douze régions du Maroc.