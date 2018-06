Accord de pêche Maroc-UE: reprise des négociations

Les négociations relatives à la conclusion de l’accord de pêche entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne (UE) ont repris jeudi, 31 mai 2018, au siège du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale à Rabat, indique vendredi un communiqué du ministère.

Il s’agit d’une deuxième rencontre qui a été ouverte par le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita en présence des Départements marocains concernés. L’UE était représentée par une délégation de Haut Niveau, présidée par Joao Aguiar Matchado, directeur général des affaires maritimes et de la pêche à la Commission européenne, et comprenant les principaux services communautaires.

La rencontre, qui s’est déroulée dans une atmosphère sereine de partenariat et d’engagement constructif, a permis de réaliser d’importants progrès vers la finalisation des négociations en vue de parvenir à un accord équilibré, durable et mutuellement avantageux, de nature à apporter une plus-value qualitative au Partenariat entre le Maroc et l’UE, conclut le communiqué.