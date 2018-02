Accord de pêche Maroc-UE: le ministère va réagir

Selon la Cour de Justice, l’inclusion du territoire dans le champ d’application de l’accord de pêche « enfreindrait plusieurs règles du droit international ». Elle a précisé que l’accord entre le Maroc et l’UE est valide « dès lors qu’il n’est pas applicable au Sahara et aux eaux adjacentes à celui-ci ».

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK