Accord de pêche Maroc-UE: la date de la décision annoncée

Ce qui avait créé une véritable polémique, même si « la pratique précédente sur l’affaire de l’Accord Agricole montre que les conclusions de l’avocat général ne sont pas toujours prises en compte ou suivies par la CJUE », avait confié une source à Le Site Info . Et d’affirmer qu’ il est important de souligner que l’Accord de Pêche Maroc-UE est désiré et voulu par l’UE ».

Comme l’explique Jean-Claude Martinez, professeur de droit et membre du parlement européen, « sur les quelque 700 décisions prises chaque année par les juges de l’UE, toutes n’ont pas la même conséquence. Cependant, celle prévue le 27 février est de la plus haute importance ».

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devra se prononcer ce mois-ci au sujet de l’accord pêche datant de 2013 et établit entre le Maroc et l’Union Européenne.