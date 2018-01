Accident à Guercif: un tracteur fracassé en deux morceaux (photos)

Un tracteur et un 4×4 Range Rover sont entrés en collision, causant d’énormes dégâts matériels. Selon des sources de Le Site Info, le tracteur s’est renversé avant de se diviser en deux et le chauffeur a eu une fracture de la jambe droite. Les passagers du 4×4 n’ont heureusement pas été blessés.

