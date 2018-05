Accès à la police: Hammouchi déclare la guerre aux fraudeurs

Grâce aux mesures préventives prises par le département de Hammouchi afin de lutter contre la triche et garantir la transparence de ces examens et l’égalité des chances, 169 cas de fraude ont été enregistrés, dont 94 lors du concours d’accès au corps de gardien de la paix, 39 durant le concours d’accès au grade d’inspecteur de police, 32 lors du concours des officiers de police et 4 durant le concours des commissaires de police. La DGSN a fait savoir que ces candidats fraudeurs ont été automatiquement exclus des concours.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK