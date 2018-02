Abdeljalil Fenjiro, ancien directeur de la MAP, n’est plus!

Très respecté par ses pairs dans tous ces forums, Abdeljalil Fenjiro a été élu à trois reprises président de la FANA au début des années 80 et 90, et une quatrième fois en 1999, lors de la 27ème Assemblée générale de la FANA qui l’a consacré président d’honneur à vie et consultant permanent.

Tout au long de son parcours professionnel, le défunt avait un haut sens de responsabilité, de rigueur, de respect strict de la déontologie et de discrétion. L’apport de ce professionnel émérite ne s’est pas limité au journalisme d’agence mais allait au-delà pour marquer de son empreinte le paysage médiatique national, régional et continental.