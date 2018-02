Abdeladim Chennaoui: « Merci au roi Mohammed VI ! « 

L’acteur marocain Abdeladim Chennaoui explique que son état de santé critique l’a beaucoup éloigné de son public.

Lors d’un entretien accordé à Le Site info, il donne de ses nouvelles: « Ma maladie est la seule cause de mon absence. Je souffre d’insuffisance rénale et je suis actuellement sous traitement. Je fais trois séances de dialyse, de 4 heures chacune, soit 12 heures par semaine, ce qui n’est pas une mince affaire ».

Concernant les contraintes rencontrées, notamment avec son métier d’acteur, il déclare: « Les réalisateurs et les producteurs refusent les retards sur le plateau, mais certains collègues sont plus flexibles et font preuve d’empathie. Ils me permettent donc de tourner lorsque je ne fais pas de séances de dialyse ».

Abdeladim Chennaoui ajoute: « Je ne peux être que reconnaissant car je dispose d’une couverture médicale grâce à SM le Roi, un homme qui soutient les artistes, les sportifs et les intellectuels, que Dieu le bénisse. Il se charge de tout ».

D’autre part, Abdeladim Chanaoui, qui a consacré de longues années à la radio, affirme que les productions nationales actuelles ne dépendent plus de la qualité du produit ou du contenu. Il dénonce le fait que « les projets soient confiés à des personnes matérialistes qui font du business. La radio et la télévision accordent ces projets à des personnes qui manquent de sérieux et évitent les personnes professionnelles et compétentes, chose que je n’arrive toujours pas à comprendre! », déplore-t-il.

Sofia Elhaddady