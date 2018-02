À Rabat, un homme mettait le feu aux guichets automatiques

La police de Rabat a arrêté un homme de 36 ans. Les services de sûreté avaient constaté récemment des dommages matériels sur nombre de guichets automatiques bancaires, causés délibérément par cet individu qui « met le feu à des bouts de papier qu’il introduit dans l’emplacement réservé aux cartes de retrait, provoquant ainsi à ces dispositifs bancaires plusieurs dommages et dégâts matériels », indique un communiqué de la DGSN.

Les enquêtes et investigations policières menées ont permis d’arrêter le suspect en flagrant délit à l’Agdal, précise le communiqué, ajoutant que le mis en cause est un sans-abri aux multiples antécédents judiciaires pour incendies volontaires, coups et blessures à l’arme blanche et usurpation d’identité.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée.