À peine sorti de l’hôpital, Abderraouf adresse un message au roi (VIDEO)

Dans une déclaration à Le Site Info, il a vivement remercié le roi Mohammed VI qui l’a soutenu pendant sa crise et pris en charge ses soins à l’hôpital militaire de Rabat. «Le roi est le premier artiste du Maroc. Il prend soin des artistes du pays en cas de maladie et n’hésite pas à leur rendre service quand ils sont dans le besoin», confie le comédien.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK