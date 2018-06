À Dar Bouazza, plusieurs familles sont menacées d’expulsion

L’un d’eux, Abdelhalim Abou Hassan, rentré du Canada, avait l’intention de s’installer dans la région. Son épouse a alors acquis de sa mère un maison de 266 m2 que le couple a restaurée et habitée. Et patatras! Une décision judiciaire a enjoint au couple de vider les lieux qui devaient être démolis car, leur a-t-on dit, le plan d’urbanisme y prévoit le passage des conduites d’égouts. Abdelhalim Abou Hassa s’était alors adressé à un expert typographique. L’expertise de celui-ci avait alors démenti cela, contrairement à ce que la commune avait prétexté à propos des conduites d’eaux usées.

Il s’agit là de décisions judiciaires sommant plus de quarante familles de Dar Bouazza à quitter leurs maisons sous peine de démolition de celles-ci. Cette procédure d’expulsion est au profit mercantile d’une entreprise immobilière des plus connues de la place. A noter que son propriétaire a été l’objet de recherches d’Interpol pour une affaire de fuite de 100 millions de dollars du Vietnam!