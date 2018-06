À Casa, un bus finit sa course dans un café (VIDEO)

Encore un accident de bus à Casablanca. Jeudi soir, le chauffeur d’un bus a quitté sa trajectoire et a fini sa course en percutant la façade d’un café situé à Derb Soltane Hay Chourafae. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, excepté quelques blessés légers.

