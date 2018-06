À Boulmane, les habitants recherchent un trésor « capable d’enrichir le Maroc » (VIDEOS)

Il leur a promis de faire appel au diable pour lui montrer son emplacement exact et ainsi permettre au Maroc de s’enrichir et aux citoyens de changer leurs vies.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK