Des routes bloquées à cause du mauvais temps au Maroc (VIDEO)

Plusieurs routes ont été bloquées au Maroc à cause du mauvais temps. Alors qu’une vague de froid perdure depuis samedi dernier, la ville d’Ifrane et ses régions sont paralysées par de fortes chutes de neige. D’après des données du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, c’est le cas également de l’Oukaimden, Taza, Sefrou, Azilal, El Haouz, Taroudant et Tinghir qui sont en cours de déneigement. En revanche, d’autres routes comme Meknès-Ifrane, Chefchaouen El Hoceima, Hajeb-Azrou, Al Haouz-Ouarzazate ont été rétablies mais les semi-remorques y sont interdites dans leur majorité. Au total, 41 routes ont été rétablies, les 13 autres sont en cours de déneigement.

Selon les services métrologiques, le mercure tombera jusqu’à -2°C, le mercredi 9 janvier dans plusieurs régions.

S.L.