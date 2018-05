2M: « Caméra Show » plagiée? la boîte de prod répond

« Qu’il ramène un papier prouvant que l’idée de l’émission lui appartient. En plus, les masques qu’il a réalisés n’étaient pas à la hauteur de nos attentes, ce qui nous a créé plusieurs problèmes avec les gens qu’on voulait piéger. On s’est donc dirigé vers des maquilleurs plus professionnels », a-t-elle tranché. Pour la boîte, Jamal Chaimi joue dans la manipulation pour cacher son échec.

Chairi a confié à Le Site Info qu’il était le propriétaire du concept et qu’il avait maquillé l’animateur pour présenter l’émission pilote à 2M. « Quelques mois après, j’apprends qu’Allali et la boîte de production de l’émission m’ont totalement écarté », a-t-il regretté, ajoutant qu’il a déjà tenté de contacter l’animateur, mais en vain.