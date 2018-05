1er mai: ce que pensent les syndicalistes du boycott (Vidéo)

Lors du défilé du 1er mai à Casablanca, les participants, sous la houlette de différents syndicats, n’ont pas hésité à afficher leur soutien à la campagne de boycott de certains produits de consommation lancée par des pages Facebook.

La plupart ont assuré qu’ils poursuivront le boycott du lait et de l’eau minérale de certaines entreprises jusqu’à ce que les revendications du peuple marocain soient écoutées. «Les prix des produits de grande consommation augmentent de plus en plus. En parallèle, les salaires ne changent pas. C’est absurde !», s’est insurgée une manifestante.

Même son de cloche pour une autre participante qui a dénoncé la cherté des prix de ces produits et appelé à ce que tous les Marocains s’unissent pour faire écouter leurs voix. «Les citoyens n’en peuvent plus. Ma famille et moi boycottons ces produits depuis le lancement de la campagne. On ne lâchera pas l’affaire», a promis un participant.

