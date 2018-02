1000 DH pour un million de familles pauvres: le plan du gouvernement

Daoudi a également tenu à préciser que les actions entreprises par le gouvernement sont indépendantes les unes des autres, dont la Caisse de compensation; l’opération ‘un million de cartables, « Tissir » et le soutien aux veuves et aux orphelins, le tout équivalant à 20 milliards de dirhams.

Le ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé des Affaires générales et de la gouvernance vient d’annoncer que l’Exécutif est décidé à octroyer 1000 DH mensuellement à un million de familles démunies. Ce qui vaut entre cinq à six millions de citoyens marocains.