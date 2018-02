Voici la ville où les tarifs des taxis vont augmenter

D’après une source de Le Site info, la grève a été entamée à cause de la hausse des prix des carburants et la promesse non tenue du gouvernement de soutenir les professionnels du transport après la libéralisation des prix du secteur.

