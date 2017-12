Le Site info vous souhaite une bonne et heureuse année 2018

Toute l’équipe de Le Site info souhaite une bonne et heureuse année à ses lecteurs et à ses partenaires. À cette occasion, nous tenons à vous réitérer nos sincères et vifs remerciements pour votre fidélité et pour votre confiance.

Le Site info existe aujourd’hui en langue française et arabe. Grâce à vous, nous sommes devenus, petit à petit, un acteur incontournable du paysage médiatique marocain. Chaque jour, nous vous proposons des actualités du Maroc, des revues de presse et des vidéos. Chaque jour, nous nous efforçons de vous donner l’info le plus rapidement possible et en temps réel.

Soyez sûrs et certains que nous nous évertuerons à continuer de la sorte afin de vous apporter une information encore plus complète en 2018. Vos suggestions, commentaires et critiques seront toujours les bienvenues afin que Le Site info puisse contribuer à ajouter sa modeste pierre à l’édifice de la presse nationale.

Nous profitons également de cette occasion pour présenter nos voeux les meilleurs et une bonne et heureuse année à tous nos chers confrères de la presse marocaine, toutes tendances confondues.

H.B. et L.A.