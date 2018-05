Sextorsion: un jeune homme piégé à Casablanca

A noter que le mis en cause a déjà été impliqué, par le passé, dans deux affaires criminelles. Il avait, d’abord, volé 44 unités centrales de la société dans laquelle il travaillait. Il était également recherché pour vol d’un pc portable et d’une grande somme d’argent.

Il a fait leur connaissance à travers les réseaux sociaux et leurs a promis le mariage avant de les convaincre de lui envoyer des photos d’elles, nues. A ce moment-là, il a commencé à les faire chanter et à les menacer de publier ces photos compromettantes sur la toile si elles ne lui envoyaient pas des sommes d’argent.

La police judiciaire de Casablanca a arrêté un jeune homme accusé d’escroquerie, de chantage, de menaces et d’abus de confiance. D’après une source de Le Site info, le mis en cause a été arrêté suite aux plaintes de trois femmes, victimes de ses desseins criminels.