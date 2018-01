Sarouty.ma, le portail qui facilite l’accès à l’immobilier (VIDEO)

Filiale du groupe Property Finder, Sarouty.ma a été fondée en 2014 sur la base d’un constat simple : Il y a de plus en plus d’offres immobilières sur le marché, et les gens ont de moins en moins de temps pour aller visiter plusieurs biens immobiliers. Sarouty.ma agrège toute l’offre immobilière du Maroc dans un seul site, et permet à ses visiteurs d’obtenir toutes les informations souhaitées sur un bien immobilier.

Sarouty.ma permet de mettre en relation les professionnels de l’immobilier avec les utilisateurs à la recherche d’un bien à la vente ou à la location; le portail sert à faciliter la prise de contact entre les deux parties.

L’offre de Sarouty.ma couvre aujourd’hui tous les besoins des Marocains sur l’ensemble du territoire. Les utilisateurs ont accès à l’ensemble des annonces à travers le portail qui propose un contenu diversifié en termes de gammes de pris, de type de biens, de périodicité des locations…