Saint-Pétersbourg: explosion dans un supermarché

Selon une porte-parole du Comité d’enquête, Svetlana Petrenko, « quatre personnes ont été hospitalisées. Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide ». « Un engin explosif artisanal d’une puissance équivalent à 200 grammes de TNT a été déclenché », a déclaré la porte-parole du Comité, Svetlana Petrenko, citée par les agences russes. Et d’ajouter que « toutes les hypothèses » étaient étudiées et que l’enquête restait ouverte pour « tentative d’homicide ».

