Sahara marocain: le MAE dément les rumeurs de négociations avec les séparatistes

A rappeler que Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement, avait précédemment nié toute rencontre entre le Royaume et les séparatistes, à la capitale allemande ou ailleurs, en précisant que Köeler compte se réunir à part avec chacune des parties, sans que le lieu et la date de ces rencontres aient été fixés.

Des rumeurs courent sur deprobables négociations entre le Royaume et les séparatistes du Polisario. Une source bien informée au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération s’inscrit énergiquement en faux contre de telles affabulations.