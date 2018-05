Real Madrid Vs Liverpool: regardez le match en direct (Champions League)

Liverpool espère bousculer le Real et créer la surprise. Les Reds se retrouvent dans une position similaire à celle de la Juventus (battu l’an dernier en finale, 4-1) et de l’Atlético Madrid, qui avait résisté en 2016 jusqu’aux tirs aux buts (1-1, 5-3 t.a.b).

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK