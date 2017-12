Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone au stade Santiano Bernabeu dans un clasico synonyme de dernière chance pour les Merengues.

C’est que le Barça est leader de la Liga avec 42 points, soit 11 de plus que le Real, 4ème du classement. En cas de défaite, les collègues de Cristiano Ronaldo passeront officiellement à côté du sacre. Zinédine Zidane n’a donc pas d’autres choix que de s’imposer contre l’adversaire pour garder ses chances. Du côté barcelonais, une nouvelle victoire offrira au club catalan le chemin vers le succès, d’autant plus que les Blaugrana sont encore et toujours invaincus en Liga. Ce match qui opposera les deux meilleurs clubs du monde devrait être suivi par 650 millions de téléspectateurs.

Pour rappel, le Real s’est imposé 72 fois, le Barça 69 et 33 fois les deux équipes n’ont pas pu se départager.

LE LIVE