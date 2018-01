Rabat: Des Wissams remis à des fonctionnaires du ministère de l’Urbanisme

Des Wissams royaux ont été remis ce vendredi à Rabat, à des fonctionnaires du ministère de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire, au titre de l’année 2017.

Lors de cette cérémonie organisée en commémoration du 74e anniversaire de la présentation du manifeste de l’indépendance, 17 cadres et fonctionnaires de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ont été décorés de Wissams royaux pour les efforts inlassables consentis en faveur de cette administration et pour favoriser leur adhésion collective aux chantiers de développement et de réforme tous azimuts que connaît le royaume.

Par ailleurs, un vibrant hommage a été rendu à 22 retraités, au titre de l’année 2018, lors de cette cérémonie présidée par la secrétaire d’État chargée de l’habitat, Fatna El Khiel, en reconnaissance de leurs efforts et abnégation dont ils ont fait montre dans l’accomplissement de leur travail.

Dans une déclaration à la presse, El Khiel a affirmé qu’aussi bien les fonctionnaires partis à la retraite que ceux décorés de Wissams royaux, ont tous contribué, chacun selon sa position, au développement et au rayonnement de ce secteur, aux niveaux local et national. Elle n’a pas manqué de féliciter les fonctionnaires pour leur dévouement et services loyaux qu’ils ont rendus à leur administration tout au long de leur carrière professionnelle, soulignant que cette haute sollicitude royale traduit l’intérêt particulier qu’accorde le souverain au secteur de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire.