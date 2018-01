Portugal: atterrissage forcé et décès d’un passager de la RAM

Les mêmes sources ont déclaré que le commandant de bord a décidé d’atterrir au Portugal pour essayer de sauver la victime, mais vu « son âge et l’état très grave » dans lequel il était, il a succombé à sa crise avant l’atterrissage. Contactée par Le Site info, la RAM n’a pas souhaité apporter plus d’informations.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK