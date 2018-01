Passeport: ce que pensent les Marocains du prix du timbre fiscal (VIDEO)

Rappelons que d’après une note de la Direction générale de impôts, cette dernière met à la disposition des citoyens deux timbres indiquant les quotités respectives de 300 et 200 dirhams, qui tiendront lieu de timbre de 500 dirhams et seront simultanément utilisés pour remplir les formalités de demande de passeport ou de prorogation.

Une augmentation exagérée, selon des témoignages de 2M, également exaspérés par la durée de validité qui, elle, n’a pas changé (voir vidéo ci-dessous). Les familles nombreuses sont d’ailleurs les plus lésées par cette augmentation décidée par le projet de loi de finances 2018. D’après Redouane Nouali, chef de service de l’immigration et des passeports à Casablanca, les procédures d’obtention ou de renouvellement n’ont pas changé, seul le prix du timbre fiscal a augmenté de 200 dirhams.