Orange lance « Yo Men l’kher »: des services dédiés aux jeunes (VIDEO)

Orange lance « Yo », les nouveaux forfaits dédiés aux jeunes.

Engagé à rapprocher les Marocains de leurs préoccupations essentielles, grâce à des services de communication simples et adaptés, Orange continue d’étoffer son offre mobile et lance les nouveaux forfaits « Yo », deux nouvelles offres généreuses dédiées aux jeunes pour profiter pleinement de leurs communautés.

En décembre 2016, Orange avait lancé le premier forfait mensuel et rechargeable à seulement 49 DH par mois. Ce forfait a connu un succès important et a permis à des milliers de Marocains d’accéder au forfait et de gagner ainsi en tranquillité.

Orange crée aujourd’hui une nouvelle gamme de forfaits accessibles et ce, à partir de 49 DH par mois. Ces forfaits permettent aux clients de disposer d’un volume internet généreux, d’appels/SMS illimités entre les forfaits Yo, ainsi qu’un accès gratuit aux réseaux sociaux préférés des jeunes, dont notamment Snapchat et lnstagram qui n’étaient pas encore proposés au Maroc.

En plus de forfaits généreux, Orange met aussi à disposition de ses clients des pass appels et internet simples et accessibles afin de leur permettre de personnaliser leurs forfaits et de rester connectés tout au long du mois.

Orange lance également son nouveau service de vidéo à la demande « Orange Films et Séries » en partenariat avec STARZ Play.

Orange innove et propose à sa clientèle « Orange Films et Séries », un nouveau service permettant d’accéder gratuitement à la célèbre plateforme internationale de vidéo à la demande STARZ Play.

Fidèle à son engagement de rendre, par ses contenus et ses services, le cinéma plus accessible et de faire vivre toutes les émotions du 7ème art sur l’écran de son choix, Orange lance son nouveau service de divertissement de vidéo à la demande, « Orange Films et Séries », en partenariat avec STARZ Play.

STARZ Play propose un large catalogue actualisé en qualité HD et 4K et des séries TV américaines, arabes, indiennes, ainsi qu’une collection de dessins animés pour les enfants.

Ainsi, à l’occasion du lancement du service, Orange propose à l’ensemble de ses clients jusqu’à trois mois d’accès gratuit et illimité à la plateforme STARZ Play, avec la possibilité pour toute la famille de visionner ses films ou séries préférées en mode multi-écrans, depuis un ordinateur de bureau ou portable, une tablette, un smartphone ou encore une smart TV.

Pour pouvoir profiter de l’offre Orange « Films et Séries » et activer STARZ Play gratuitement, il suffit simplement de se rendre sur l’application « Orange et moi ».