Nespresso présente deux cafés en édition limitée

Au cours du mois de janvier, Nespresso emporte les amateurs de café dans un voyage de découverte des lieux d’origine, avec 2 nouveaux cafés en édition limitée, Arabica Ethiopia Harrar et Robusta Uganda.

Les nouvelles capsules s’inspirent de mythes captivants sur les origines du café et contiennent des cafés en provenance d’Éthiopie, le berceau du café Arabica et d’Ouganda, le berceau du café Robusta.

LE MYTHE DE L’ARABICA

Les chèvres curieuses

Rendez-vous sur les anciens haut-plateaux d’Éthiopie, où commence l’histoire de Kaldi, un jeune gardien de chèvres. Un après-midi, il s’assit à l’ombre pour surveiller son troupeau ; la chaleur était telle que Kaldi finit par s’endormir et les chèvres en profitèrent pour recouvrer leur liberté.

Elles trouvèrent des cerises rouges dans les buissons et commencèrent à les manger. Au réveil, voyant que ses chèvres s’étaient enfuies, Kaldi partit à leur recherche. Lorsqu’il les retrouva, elles sautaient et dansaient autour de ces buissons inconnus. Il prit une cerise et la goûta. Lui-même se sentit plein d’énergie et commença à danser avec ses chèvres.

Un moine qui passait par là trouva la situation suspecte et décida de brûler ces mystérieuses cerises. Dès qu’il les jeta dans les flammes, un arôme délicieux se répandit. Enchanté, le moine retira les grains du feu, les broya et les mélangea à de l’eau chaude, créant ainsi la boisson captivante que nous connaissons désormais sous le nom de café Arabica.

LE MYTHE DU ROBUSTA

Le lien d’unité

Pour découvrir le berceau présumé du Robusta, nous nous trouvons dans l’ancienne région du Buganda, actuellement l’Ouganda. Ici, les précieux grains de café Robusta faisaient partie du rituel sacré qui réunissait les familles. Une cerise de café était divisée en deux et deux personnes en mangeaient chacune une moitié. À partir de ce moment, l’esprit du grain reliait les deux familles et leurs descendants, pour l’éternité, scellant ainsi un pacte d’amitié et de loyauté.

Karsten Ranitzsch, Directeur Café chez Nespresso a déclaré, « Chez Nespresso, nous savons que le parcours du café est aussi important que son goût. Avec ces nouvelles éditions limitées de café, nous avons voulu proposer à nos consommateurs un voyage mythique vers les lieux d’origine du café. Ces histoires liées à des découvertes fascinantes sont essentielles pour le café d’aujourd’hui et nous permettent de partager les saveurs incroyables d’Arabica Ethiopia Harrar et Robusta Uganda, deux cafés qui illustrent réellement les profils sensoriels de leurs régions. »

DÉCOUVREZ LES CAFÉS EN ÉDITION LIMITÉE

Deux délicieux cafés sont à déguster. Pour les amateurs de Lungo, Arabica Ethiopia Harrar peut être savouré sous forme d’Espresso ou de Lungo :

Arabica Ethiopia Harrar – Un délicieux espresso avec des notes de fruit mûr, de fleurs fraîches, qui mettent en valeur un remarquable corps velouté. Il contient 100 % d’Arabica de la région de Harrar, où a débuté la commercialisation du café à grande échelle et son exportation dans le monde entier.

Intensité : 5

Taille de tasse : Espresso (40 ml) ou Lungo (110 ml)

Robusta Uganda – Étonnamment doux et indéniablement intense, riche en notes cacaotées. 100 % Robusta

Intensité : 10

Taille de tasse : Espresso (40 ml) ou Ristretto (25 ml)

Pour donner vie à ces histoires de café inspirantes et mythiques, Nespresso s’est associé à Mariana Rodrigues, une illustratrice basée à Londres qui a conçu les étuis de capsules de café.

Mariana Rodrigues a expliqué : « J’ai été vraiment été inspirée par les nouveaux cafés de Nespresso, en particulier par leurs origines mythiques. Lors de la création des étuis, j’ai vraiment voulu dépeindre la vitalité de ces deux cultures et les relier à leurs belles histoires de café et à leurs racines. »

Arabica Ethiopia Harrar et Robusta Uganda seront disponibles pour un temps limité dans les boutiques Nespresso à travers le monde, ainsi que sur commande dans les centres de service à la clientèle Nespresso et en ligne, sur https://ma.buynespresso.com/à partir du 15 Janvier 2018.