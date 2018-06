Mondial 2026: suivez le vote en direct

« Par ailleurs, une conférence de presse se tiendra à l’issue du Congrès. Celle-ci sera également retransmise en vidéo et en direct sur FIFA.com et la chaîne YouTube de FIFA TV ».

« Le 68ème Congrès de la FIFA, qui se tiendra le 13 juin 2018 à l’Expocentre de Moscou, sera retransmis en vidéo et en direct à partir de 9h00 (heure locale) (6h marocaine, ndrl) sur FIFA.com et sur la chaîne YouTube de FIFA TV « , peut-on lire sur le site de l’instance mondiale.

Plus que quelques heures avant le vote final pour l’attribution de l’organisation du Mondial 2026. Ce mercredi 13 juin, le pays hôte de la compétition planétaire sera désigné lors du 68e Congrès de la FIFA qui se tient à Moscou, en Russie. Morocco 2026 et United 2026 (Canada-Mexique-USA) se livrent une bataille acharnée pour décrocher le précieux sésame.