Mohammed VI offre un ftour en l’honneur de Ali Bongo

Ont été conviés à ce Ftour, le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, les Conseillers du roi, Fouad Ali El Himma, Omar Azziman et Abdeltif Manouni, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita, ainsi que le conseiller stratégique principal du président de la Commission de l’UA, Mohamed Hassan Labate, et des membres de la délégation accompagnant le président gabonais.

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince Héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid, et du prince Moulay Ismail, a offert, mardi à la Résidence Royale à Salé, un Ftour en l’honneur du président de la République gabonaise, Ali Bongo, et du président de la Commission de l’Union Africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, qui effectuent une visite dans le Royaume.