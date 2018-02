Météo: le temps qu’il fera au Maroc ce mercredi

Il y aura de la pluie ce mercredi, dans plusieurs régions du Maroc. Voici les prévisions de la météo nationale.

Le temps sera assez froid à froid sur les reliefs, l’Oriental, le sud-est et les hauts plateaux, la matinée et la nuit.

Il y aura des formations brumeuses la nuit et la matinée et nuages bas sur les côtes nord et centre, ainsi que sur les plaines intérieures.

Le ciel sera passagèrement nuageux l’après-midi et la nuit suivante avec faibles averses et risque d’orages sur l’Atlas, l’est de la rive méditerranéenne et le nord de l’Oriental. Le ciel sera peu nuageux ou dégagé ailleurs

Le vent sera faible à modéré, de secteur ouest sur le nord-ouest et l’Oriental et de nord à variable ailleurs.

Les températures minimales: de l’ordre de -3 à 2°C sur les reliefs de l’Atlas, de 2 à 7°C sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, l’intérieur du Gharb, de Chaouia et de Doukkala et les versants sud-est, de 6 à 11°C sur les côtes atlantiques nord et centre, la rive méditerranéenne, les plaines intérieures, le Souss, et les provinces du Sud et de 12 à 14°C sur l’extrême sud du pays.

Les températures maximales: de l’ordre de 08 à 13°C sur les reliefs, de 12 à 16°C sur le Rif, les hauts plateaux Orientaux et Oulmès, de 17 à 22°C sur les côtes méditerranéennes, les plaines atlantiques nord et centre, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines intérieures, les versants sud-est, le Souss et les provinces du Sud et de 22 à 26°C sur l’extrême sud.

Enfin, la mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à à forte entre Mehdia et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.