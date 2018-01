Météo: les prévisions du lundi au Maroc

Le temps sera toujours froid lundi 15 janvier au Maroc, avec gelée ou verglas sur les reliefs et les plateaux.

Selon les prévisions de la météorologie nationale, le ciel sera nuageux avec pluies ou averses pouvant prendre un caractère orageux sur les côtes entre Casablanca et Tarfaya.

Des nuages denses avec pluies ou averses orageuses pourront être localement importantes sur les reliefs du haut et du moyen Atlas et leurs plaines ouest voisines, l’Oriental, la Méditerranée et les versants sud-est.

Le temps deviendra de plus en plus nuageux, à partir de l’après-midi sur le nord des provinces sud avec averses orageuses localisées.

Des chutes de neige sont prévues sur les reliefs du haut et du moyen Atlas et probablement sur les hauts plateaux orientaux, à des hauteurs dépassant 1.300 m.

Les températures varieront entre -04/02°C sur les reliefs et les hauts plateaux et 12/17°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, Doukkala, Abda et Chiadma.