Météo: la vague de froid se poursuit au Maroc

Les prévisions établies par la météorologie nationale pour la journée du vendredi 9 février indiquent que la vague de froid n’est pas encore terminée.

La météo annonce un temps froid sur les reliefs, le Sud-est, les plateaux, l’Oriental et l’intérieur du pays. Il y aura aussi des chutes de neige sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas ainsi que sur les hauts plateaux orientaux à partir de 1.500m. Le ciel sera nuageux avec averses orageuses sur la Méditerranée et le nord de l’Oriental. Le ciel sera passagèrement nuageux avec ondes éparses par endroits sur le Saiss, le Rif, le Loukkos, l’ouest de l’Atlas et le sud de l’Oriental. « Gelée ou verglas par endroits sur les reliefs, le Sud-est et les plateaux », peut-on également lire dans un communiqué de la météo nationale. Le vent sera modéré à assez fort de secteur nord sur les provinces du Sud, l’Oriental et sur les côtes centre, modéré de secteur ouest sur le Tangérois et le Saiss et faible à modéré de secteur nord à ouest ailleurs. Chasses sable par endroits sur l’Oriental et les provinces du Sud.

Températures minimales de l’ordre de -08 à -04°C sur les reliefs, de -05 à 00°C sur le sud de l’Oriental et les hauts plateaux, de 0 à 5°C sur le Saiss, le Nord de l’Oriental, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et sur les plaines Nord, de 04 à 09°C sur le Souss, les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et l’extrême nord-est des provinces du Sud et de 09 à 12°C ailleurs.Températures maximales de l’ordre de -02 à 05°C sur les reliefs, de 05 à 10°C sur les plateaux, 07 à 13 °C sur les plaines intérieures nord et centre et le Sud-est, de 12 à 17°C près des côtes, sur le Souss et le nord des provinces du Sud et de 16 à 22°C sur l’extrême sud du pays.