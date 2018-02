Marrakech: du Wi-Fi dans des établissements scolaires

L’ initiative a été initiée par la Banque Populaire, afin d’équiper les établissements Ibn Timit de Marrakech et Moulay Abdallah de Safi de la technologie wifi. Une initiative qui a pour but d’encourager les élèves à se rendre en cours, souligne la direction de l’éducation et de la formation de la région.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK