Maroc-Soudan: regardez le match en direct (CHAN 2018)

L’objectif des locaux est maintenant de dépasser le stade des quarts, meilleure performance du Maroc dans cette compétition. La mission ne sera pas de tout repos car en plus d’Achraf Bencharki, qui n’est plus autorisé à participer à la compétition après avoir rejoint les rangs d’Al Hilal, les Lions manqueront les services du joueur du Raja de Casablanca Achraf Hafidi, blessé le 17 janvier lors du match contre la Guinée. D’après le staff médical, il sera malheureusement indisponible pour les deux prochaines rencontres. L’absence du meneur de jeu devrait beaucoup peser sur l’effectif de Sellami. Bonne chance au Maroc!

Les protégés de Jamal Sellami vont jouer contre le Soudan avec un seul objectif: prendre la tête du groupe A. Cette rencontre comptant pour la 3ème journée du 1er tour est prévue ce dimanche au complexe Mohammed VI de Casablanca et sera retransmise à partir de 19h sur Al Aoula, Arryadia et BeIn Sports HD1.

Après avoir battu la Mauritanie et la Guinée de la plus belle des manières, le Maroc est qualifié pour les quarts de finale du CHAN. Mais il faudra battre le Soudan pour finir premier du groupe et gagner en confiance.