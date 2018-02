Maroc-Nigéria: regardez le match en direct (CHAN)

Maroc-Nigéria (FINALE CHAN) – Le Soudan a décroché la troisième place du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN Maroc-2018), après sa victoire aux tirs au but 4-2 face à la Libye (temps réglementaire: 1-1), en match de classement disputé samedi au Grand stade de Marrakech. Place à la grande finale ce dimanche.

« Face au Maroc, nous allons nous battre jusqu’au bout pour remporter le titre » de la 5ème édition du CHAN, a indiqué, mercredi soir à Marrakech, le sélectionneur nigérian, Salisu Yusuf.

« On s’est battu. Ce n’était pas facile contrairement à ce que pensent certains. On a eu un très bon parcours, on a marqué 12 buts et encaissé 2 », a déclaré le sélectionneur marocain Jamal Sellami, samedi lors de la conférence de presse.

Epaulés par un grand Ayoub El Kaâbi, les poulains de Jamal Sellami partent favoris pour cette finale dans leur fief. Ce groupe solide et réaliste a fait trembler les plus grandes sélections de cette compétition, signant un parcours sans faute. C’est le prince Moulay El Hassan qui devrait présider cette finale, en présence également du président de la FIFA qui est actuellement au Maroc. Les Lions sont à 90minutes du sacre.

LE LIVE A PARTIR DE 19H00 GMT