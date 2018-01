Maroc – Libye: regardez le match en direct (CHAN)

Pour rappel, la Libye s’est qualifiée pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN Maroc-2018), après avoir éliminé le Congo-Brazzaville aux tirs au but (5-3) (temps réglementaire et prolongations 1-1), dimanche soir au Grand stade d’Agadir, donnant rendez-vous aux Lions de l’Atlas au dernier carré.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK