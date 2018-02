Maroc-Libye: en direct (demi-finale du CHAN 2018)

La tâche est rude face à un adversaire coriace, solide et réaliste qui a sorti ses griffes dès les premiers matchs de la compétition. Champions du CHAN 2014, les Chevaliers de la Méditerranée ne sont pas venus en touristes au Maroc et comptent battre le pays hôte pour écrire l’histoire. C’est sans compter sur la hargne et la force des Lions de l’Atlas locaux qui visent le sacre africain.

