Maroc-Iran: suivez le match en direct, mi-temps (Coupe du monde)

Le Maroc et l’Iran ne se sont pas départagés au terme de la première mi-temps.

Le Maroc s’est procuré la plus dangereuse occasion suite à un corner et un cafouillage dans la surface iranienne. L’Iran s’est montré très dangereux notamment sur deux contre-attaques.

Durant 45 minutes, ce sont les Lions de l’Atlas qui ont fait le jeu, les Iraniens se sont contentés de défendre et d’attendre le bon moment pour contre-attaquer. L’Iran a donc opté pour une stratégie ultra-défensive face au jeu des Lions de l’Atlas. Le plus difficile sera de marquer un premier but pour les protégés d’Hervé Renard.

