Maroc-Estonie: regardez le match en direct (amical)

La rencontre face à l’Estonie aura lieu ce samedi 9 juin à 16h GMT et sera diffusée sur Arriyadia, Bein sport Espagne, Bein Sport France, Fox Sport et ETV.

Après un nul contre l’Ukraine et une victoire contre la Slovaquie, les poulains d’Hervé Renard peaufineront, lors de ce match, les derniers détails avant d’entamer la compétition et passer aux choses sérieuses.