Maroc-Estonie: heure et chaines de diffusion

Pour son dernier match de préparation avant le Mondial, le Maroc affronte l’Estonie. Si les protégés d’Hervé Renard ont déjà effectué deux matchs amicaux contre la Slovaquie et l’Ukraine, cette dernière rencontre sera un dernier tour de chauffe avant de passer aux choses sérieux face à l’Iran en Russie.

La rencontre face à l’Estonie aura lieu samedi à 16h heure marocaine et sera diffusée sur Arriyadia, Bein sport Espagne, Bein Sport France, Fox Sport et ETV (voir tableau ci-dessous pour les fréquences). Nabil Dirar, blessé, sera ménagé pour ce match amical.

Rappelons que le Maroc a réussi à remonter le score lors du match amical disputé lundi en Suisse contre la Slovaquie (2-1) et arrive ainsi « en bon état de forme » à la Coupe du monde prévue du 14 juin au 15 juillet en Russie. Le quotidien sportif AS souligne que « la sélection marocaine a été très supérieure à son adversaire et a démontré qu’elle est une équipe qui est à l’aise avec le ballon et qui compte des joueurs très doués ».

Selon As, les Lions de l’Atlas ont confirmé leur bon état d’esprit en réussissant à remonter le score, mettant en exergue les bonnes prestations de certains joueurs marocains sur le plan offensif, notamment Nouredin Amrabat et Hakim Ziyech.

AS a fait observer que la sélection espagnole, qui débutera le Mondial de Russie dans le groupe B aux côtés des équipes du Maroc, du Portugal et de l’Iran, devra se méfier du jeu aérien des Lions de l’Atlas.

S.L. (avec MAP)