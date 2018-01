Maroc-Egypte: regardez le match en direct (CAN de handball)

En quarts de finale, à la faveur d’un match exceptionnel du gardien et capitaine de l’équipe nationale qui a réussi de belles parades, la défense nationale a été très solide et a su assurer une relance défense-attaque avec fluidité et sans précipitation. Après avoir mené en première mi-temps 11-9, l’équipe nationale a continué sur sa lancée à la reprise jusqu’à la 25ème minute où l’équipe adverse a su égaliser pour terminer le temps réglementaire à égalité 20-20.

La sélection nationale de handball a rejoint la Tunisie, l’Angola et l’Egypte pour le dernier carré de la CAN (Gabon 2018) grâce à sa victoire après prolongation contre le Gabon, pays hôte (26-23).