Les prochains jours fériés, c’est quand au Maroc?

En effet, la Révolution du roi et du peuple est prévue lundi 20 août, la Fête de la jeunesse le mardi 21 août et Aïd Al Adha mercredi 22 août (2 jours fériés). Il ne restera donc que le vendredi où les gens feront probablement le pont.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK