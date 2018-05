Les horaires de prière au Maroc pendant Ramadan

Le mois sacré de Ramadan de l’année 1439 de l’Hégire a débuté jeudi au Maroc, a annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques dans un communiqué.

« Le ministère informe l’ensemble des citoyens avoir observé, dans la soirée du mercredi 29 Chaâbane 1439 de l’Hégire, correspondant au 16 mai 2018, le croissant lunaire du mois sacré de Ramadan », indique le ministère.

« L’observation du croissant lunaire a été confirmée et de ce fait, le premier jour du mois béni du Ramadan 1439 de l’Hégire correspondra au jeudi 17 mai 2018 », précise la même source.

« Puisse Dieu, en ce mois béni, combler de Ses faveurs SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, et de renouveler pareille occasion pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale dans les bienfaits et le bien-être, et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès, la prospérité, la sécurité et la quiétude », conclut le ministère.

La première journée du mois sacré, les Marocains jeuneront pendant 15 heures et 47 minutes, 30 secondes s’ajouteront quotidiennement au compteur pour finir Ramadan avec, au total, 16 heures de jeûne par jour.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé sur son site officiel que la prière d’Al Fajr sera, pour le 1erRamadan, à 3h40 dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zair, tandis que celle d’Al Maghrib est prévue à 19h27.

A noter que ces horaires diffèrent d’une région à l’autre. A Oujda par exemple, Al Fajr sera à 3h18 et Al Maghrib à 19h12. Les habitants de Dakhla, eux, jeuneront de 4h52 à 19h44.

