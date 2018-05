Le roi Mohammed VI préside la quatrième causerie religieuse du Ramadan

Le roi Mohammed VI présidera, ce mercredi au Palais royal de Casablanca, la quatrième causerie du cycle des causeries religieuses organisées à l’occasion du mois sacré de Ramadan, annonce le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera, ce mercredi 14 Ramadan béni 1439 de l’hégire correspondant au 30 mai 2018, au Palais royal de Casablanca, la quatrième causerie du cycle des causeries religieuses organisées à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie sera animée par le professeur Abdelkader Mekki Kettani, ingénieur et spécialiste du hadith acharif, sous le thème +Les divergences des jurisprudences des fakih et comment en tirer profit+ à la lumière du hadith du Prophète Sidna Mohammed, paix et salut de Dieu soient sur Lui: +Dans chaque descendance , des (gens) justes seront chargés de cette science (la science du Dine), ils la débarrasseront des déformations des exagérateurs, des usurpations des négateurs et des interprétations des ignorants+.

La causerie sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et par la télévision à partir de 17h30 », peut-on lire dans le communiqué.