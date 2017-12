Le lancement de cette campagne, qui intervient dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA 2017, vise à sensibiliser davantage la société quant à ce fléau, à lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec ce virus et à améliorer l’accès aux services de soins et de prévention.

La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion a lancé, en partenariat avec le ministère de la Santé, une campagne de sensibilisation et de dépistage du SIDA au profit des détenus de 62 établissements pénitentiaires, soit 80% de la population carcérale.