Le Maroc décide de rompre ses relations avec l’Iran

Le Maroc dispose de preuves irréfutables, des noms identifiés et des faits précis qui corroborent cette connivence entre le “Polisario” et le Hezbollah contre les intérêts supérieurs du Maroc, a-t-il enfin noté.

« Le Royaume du Maroc a décidé de rompre ses relations avec l’Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au polisario », a confirmé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.